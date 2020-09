Sanità privata: “L’80% ha aderito allo sciopero di mercoledì 16”

(red.) Erano circa 150 le lavoratrici e i lavoratori delle 17 cliniche private Aris e Aiop di Brescia (4500 a Brescia, 160 mila in Italia) che mercoledì 16 settembre hanno manifestato in largo Formentone in occasione dello sciopero nazionale della sanità privata.

“Un successo sia di partecipazione al presidio che di adesione dello sciopero nelle cliniche in particolare in quelle Aiop”, informa una nota firmata congiuntamente dalle segreterie bresciane di Fp-Cgil, Fp-Cisl e Fpl-Uil.

“Poliambulatori chiusi, palestre a ritmo ridotto, radiologie solo con i reperibili, reparti ai minimi come nei giorni festivi, iperbariche e sale operatorie solo con i reperibili: un’adesione intorno all’80% mai vista prima d’ora. Nelle lavoratrici e nei lavoratori è cresciuta la consapevolezza di questa situazione. Hanno fatto sentire con gli interventi vibranti delle delegate e dei delegati tutta la loro delusione e rabbia per questa vergogna che oramai dura da 14 anni”.

“Si rivendicano salari e diritti come nel pubblico così come previsto nella preintesa siglata da Aris e Aiop e sindacato ma mai ratificata da parte datoriale. Si rivendica rispetto e dignità del lavoro di cura fatto di professionalità, umanità, rischi personali, sacrificio degli affetti che sono elementi centrali in un lavoro così socialmente importante. Rispetto e dignità che devono riflettersi nella firma del contratto nazionale”.