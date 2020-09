Sanità privata, mercoledì in piazza Formentone

Non ci sarà il corteo previsto inizialmente (la Questura, in ragione delle norme anti Covid, non lo ha autorizzato) ma i lavoratori della sanità privata a Brescia e provincia sono ugualmente in piazza mercoledì 16 settembre per ottenere un contratto che viene loro negato da 14 anni.

Il concentramento è previsto direttamente in Largo Formentone, accanto a Palazzo della Loggia, a partire dalle ore 10. L’area sarà delimitata in riquadri per poter rispettare le norme di distanziamento.

Sono previsti interventi e testimonianze di alcuni delegati, mentre a chiusura della manifestazione parleranno i segretari generali di Cisl Fp, FP Cgil e Uil Fpl.

Sono 4.763 i lavoratori delle 17 strutture ospedaliere, sanitarie e assistenziali private presenti in provincia di Brescia

La protesta è determinata dalla mancata ratifica da parte di Aris e Aiop della pre-intesa raggiunta il 10 giugno scorso sul rinnovo del contratto, una situazione che amplifica ancora di più le differenze di trattamento economico di cui sono vittime i lavoratori della sanità privata.