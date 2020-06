Fase 2: Poliambulanza riparte con ortopedia e traumatologia

(red.) Riprendono gradualmente tutte le attività sospese per far fronte all’emergenza Covid-19, nella massima sicurezza dei pazienti. È così che Fondazione Poliambulanza entra a pieno regime nella fase 2. E annuncia l’operatività dell’area ortopedica e traumatologica, diretta da Flavio Terragnoli, che da qualche mese vanta l’importante collaborazione con Francesco Benazzo, a direzione della Sezione Universitaria di chirurgia protesica ad indirizzo robotico – Unità di traumatologia dello sport.



Il Prof. Benazzo, con l’apporto del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di Fondazione Poliambulanza, organizzerà fellowship di insegnamento della chirurgia protesica, offrendo la possibilità a chirurghi già specializzati in ortopedia e traumatologia, senza limitazioni geografiche, di dedicarsi specificatamente alla chirurgia protesica anche con robot dedicati, e di ottenere una certificazione di questa formazione.

A tale scopo l’Ospedale si è dotato del Rosa Knee System, un robot di assoluta avanguardia, della casa produttrice ZimmerBiomet, che consente di raggiungere la massima precisione nel posizionamento delle componenti protesiche e assicurare la buona funzionalità e massima longevità dell’impianto. Il nuovo robot si va così ad affiancare al robot Navio della Smith & Nephew già presente e attivo in Poliambulanza da oltre un anno.

“E’ un onore essere entrato a far parte del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di Poliambulanza, una realtà che si connota non solo per l’alta qualità di cura e assistenza, ma anche per il valore attribuito al paziente e per l’attenzione rivolta al benessere del personale – afferma Francesco Benazzo -. Qui ho trovato, grazie all’organizzazione sanitaria e la qualità dell’assistenza, le situazioni ottimali per produrre un lavoro clinico importante a beneficio non solo della comunità bresciana, ma di tutto il territorio nazionale ed anche europeo, insieme alla possibilità di produrre con i colleghi lavori scientifici clinici e di educazione super-specialistica nella protesica di anca e ginocchio, per medici già formati come ortopedici generalisti”.