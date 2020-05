“Asma e Covid-19: a domanda, risposta”, webinar il 12 maggio

(red.) Ben 90 minuti per rispondere ai dubbi che il Covid-19 scatena nei pazienti che soffrono di asma. Questo l’obiettivo di “Asma e Covid-19: a domanda, risposta”, il primo webinar interattivo sull’asma destinato ai pazienti, familiari e caregivers promosso da FederAsma e Allergie Odv. L’appuntamento virtuale, in programma martedì 12 maggio dalle 18 alle alle 19.30, offrirà a ben 3.000 persone la possibilità di approfondire aspetti di loro interesse e interagire con gli specialisti partecipanti tramite videochat. Per partecipare all’iniziativa basterà registrarsi su www.asmazero.it o direttamente su https://register.gotowebinar.com/register/4093609740128868624

“Le persone con asma, già interessate da una malattia respiratoria cronica, temono l’esposizione al rischio di contrarre il virus – dichiara Laura Mastrorillo- Presidente FederAsma-. Dall’inizio della pandemia siamo stati inondati da numerosi quesiti da parte dei pazienti. Anche se a distanza, abbiamo sentito quindi il dovere di stare vicini, oggi più che mai, a quanti sono chiamati a convivere con questa patologia. Siamo ben consapevoli, infatti, dei timori e delle difficoltà che i soggetti asmatici vivono in questo periodo. Per questo abbiamo fortemente voluto offrire questa utile opportunità di confronto e di sapere scientifico con esperti autorevoli, così da far chiarezza su alcuni aspetti fondamentali nella gestione della malattia di fronte a questa emergenza”.

A rassicurare i pazienti con asma potrebbero essere le ultime evidenze scientifiche, che dimostrano come i soggetti asmatici corrano un rischio minore di contrarre l’infezione da Covid-19. Alla base potrebbe esserci il potere fortemente antinfiammatorio che la terapia per il controllo dell’asma esercita, e che potrebbe svolgere un’azione protettiva nei confronti del nuovo virus.

Opportuno, in ogni caso, seguire le regole e le raccomandazioni indicate dalle Istituzioni: distanziare dagli altri di almeno 1 metro, limitare gli spostamenti, indossare la mascherina nei luoghi pubblici e al chiuso, lavare accuratamente e frequentemente le mani per almeno 40 secondi ed evitare di portarle alla bocca, naso e occhi sono tutte precauzioni doverose per contenere la curva del contagio.