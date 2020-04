Coronavirus. Unipol dona 30 mila mascherine a Civile e Poliambulanza

(red.) Continuano i gesti di solidarietà da parte di privati e realtà produttive del territorio per sostenere chi è in prima linea in questa emergenza sanitaria da coronavirus. Venerdì 10 aprile sono state consegnate trentamila mascherine agli Spedali Civili e alla Poliambulanza grazie a una donazione del Gruppo Unipol. Le hanno recapitate, nel corso della mattinata, l’assessore alla Protezione Civile Valter Muchetti e Aldo Rebecchi.