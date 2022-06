Lonato, moto contro auto: 56enne perde la vita

Lonato. Gravissimo incidente stradale intorno alle 17 del pomeriggio di questa domenica a Lonato sulla tangenziale, statale 567, all’altezza dell’uscita per Castiglione. Lo scontro tra una moto e un’automobile che stava facendo manovra è costato la vita a un motociclista di 56 anni che è stato sbalzato sull’asfalto dove è caduto perdendo la vita.

In gravi condizioni anche la donna che viaggiava con lui sulla moto: è stata trasportata all’ospedale in codice rosso con l’elicottero dai soccorritori del 118. Nulla da fare, invece, per il 56enne alla guida della due ruote. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica esatta della tragedia.