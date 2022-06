Camion contro auto nella Bassa, muore ragazzo di 19 anni

Remedello. Ancora sangue sulla strada. Un 19enne di Remedello, nella Bassa Bresciana, è morto a causa dei traumi riportati in uno schianto avvenuto a Marmirolo, nel Mantovano. Il giovane viaggiava al volante di un’auto in compagnia di una ragazza di 17 anni, intorno alle 12,30. La macchina ha incrociato un camion che proveniva da Valeggio sul Mincio (Verona). Forse a causa di una mancata precedenza, i due mezzi si sono scontrati violentemente. Morto sul colpo il ragazzo. La minorenne che viaggiava con lui è stata trasferita in codice rosso al Civile, con traumi alla testa, al torace e alla schiena. Praticamente illeso l’autista del mezzo pesante. La ricostruzione dell’esatta dinamica del sinitro è stata affidata ai carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco.