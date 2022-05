Schianto in A4, la vittima un 42enne albanese di Castiglion Fiorentino

Brescia. Si chiama Indrit Maloku, il 42enne di origini albanesi deceduto nella mattinata di mercoledì 25 maggio lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Brescia centro e Brescia Ovest, in un tragico schianto contro un Tir che lo precedeva.

L’uomo, residente a Castiglion Fiorentino è morto schiacciato tra le lamiere della sua auto che ha tamponato un mezzo pesante che si stava immettendo in A4 in direzione Milano, dal casello di Brescia Centro.

Il sinistro, l’ennesimo di una serie di incidenti che ha funestato il bresciano negli ultimi giorni, è avvenuto attorno alle 10,45: la Peugeot 3008 del 42enne stava per immettersi in A4 in direzione Milano quando è andato ad impattare un camion con targa polacca che era fermo in attesa di entrare, a sua volta, sulla carreggiata.

Lo schianto non ha dato scampo all’automobilista, la cui vettura si è parzialmente infilata sotto la parte posteriore del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, un’ambulanza e l’automedica ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, deceduto sul colpo.