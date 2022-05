Brescia, schianto in A4: muore un uomo di 41 anni

Brescia. Ennesimo incidente mortale sulle strade del bresciano. Dopo la domenica di sangue in cui sono state quattro le persone morte in altrettanti sinistri, nella mattinata di mercoledì 25 maggio si registra un’altra croce.

In uno schianto tra due mezzi avvenuto attorno alle 10,45 lungo la autostrada A4, in territorio comunale di Brescia, tra le uscite Brescia Centro-Brescia Ovest, è deceduto un 41enne di origine albanese. Sembra che l’auto di cui era al volante abbia tamponato violentemente un tir che era quasi fermo in coda. Inutili i soccorsi, l’uomo è spirato sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza e la Polizia Stradale per i rilievi.

Pochi minuti dopo il primo intervento, sulla stessa tratta è avvenuto un secondo incidente (attorno alle 10.55) sempre tra un’automobile ed un camion. Feriti in modo lieve entrambi i conducenti, per i quali non si è reso necessario il ricovero in ospedale.