Rovato, schianto tra due mezzi: morto 65enne

Rovato. Ancora sangue sulle strade bresciane per un gravissimo incidente avvenuto tra due veicoli nella mattinata di sabato 21 maggio a Rovato, in via XV Aprile.

Nell’impatto tra un suv ed un furgone, quest’ultimo è prima finito contro un palo della luce, abbattendolo, quindi si è ribaltato su di un fianco. Nulla da fare per il conducente del veicolo commerciale, l’artigiano 65enne Agostino Paderni, residente a Costa di Cazzago San Martino, titolare di una ditta di idraulica con sede nella frazione di Barco.

Il suv, un Range Rover, è finito nel parcheggio della Idrosanitaria Fratelli Chiari, danneggiando alcune auto.

Tre i feriti trasferiti all’ospedale di Chiari e in Poliambulanza. Per i rilievi la polizia stradale coadiuvata dai carabinieri. Sul posto tre ambulanze, l’elisoccorso e i vigili del fuoco.

Ripercussioni pesanti sul traffico: l’arteria stradale è stata infatti chiusa in attesa dei rilievi e della rimozione dei mezzi incidentati.