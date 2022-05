Rudiano, venerdì i funerali del pedone travolto sulla Sp11

Rudiano. Sono fissati per venerdì, alle 14.30 nella parrocchiale di Rudiano (Brescia) i funerali di Simone Bonfiglio, 38 anni, il pedone travolto ed ucciso martedì notte lungo la Provinciale 11, tra Chiari e Rovato.

Per identificare la vittima del tragico sinistro, avvenuto poco prima della mezzanotte, ci sono volute diverse ore: il 38enne, infatti, era uscito di casa senza documenti nè cellulare e senza avvertire i familiari che a quell’ora stavano dormendo.

Il 38enne, affetto da disturbi psichiatrici, era seguito dai Servizi s sociali e dal Cps di Rovato.

A quanto ricostruito, Simone si trovava a passeggiare sul ciglio della strada quando avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata, proprio nel momento in cui sopraggiungeva la Citroen Picasso di un 55enne di Melzo, che non ha potuto evitare l’impatto. Il conducente dell’auto ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per il 38enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. La salma di Simone, che lascia madre e tre sorelle, si trova alla sala del commiato “casa dell’Angelo” di Rudiano, in attesa delle esequie.