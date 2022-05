Chiari, pedone travolto ed ucciso sulla Sp 11

Chiari. Camminava al buio lungo il ciglio della strada, sulla provinciale 11, tra Chiari ed Urago d’Oglio (Brescia) quando è stato travolto da un’auto, rimanendo ucciso sul colpo.

Non sono ancora note le generalità dell’uomo, dall’apparente età di 40 anni, rimasto ucciso in un tragico incidente avvenuto attorno alle 23,30 di martedì 10 maggio. Con sè la vittima non aveva documenti.

Ad investirlo un 55enne milanese che viaggiava su una Citroen Picasso, il quale, subito dopo l’impatto, ha dato l’allarme e chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunte un’ambulanze e l’automedica, ma per il pedone non c’era più nulla da fare.

Sotto choc il conducente della vettura. Per ricostruire la dinamica dello schianto e per accertamenti sull’identità della vittima è intervenuta la polstrada di Chiari, coadiuvata da una pattuglia della Polizia stradale di Iseo.