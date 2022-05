Investito e ucciso mentre cammina sull’Autostrada A4

Brescia. E’ stato investito da una automobile e al momento non ha ancora un nome l’uomo che nella notte tra sabato e domenica, attorno all’una, ha perso la vita nel corso di un gravissimo incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A4 nel tratto tra i caselli di Brescia Ovest e Ospitaletto, sulla corsia verso Milano, circa all’altezza dell’area di servizio Valtrompia.

La polizia Stradale di Seriate sta ricostruendo la dinamica della tragedia, ma sembra che la vittima stesse percorrendo a piedi un tratto di autostrada quando è stata travolta da un veicolo, i cui occupanti si sono subito fermati a prestare soccorso. Quando è stato lanciato l’allarme, purtroppo, non c’era più niente da fare.

L’autostrada A4 è rimasta chiusa alcune ore nel tratto tra Brescia ovest e Castegnato in direzione di Milano e la circolazione è stata permessa sono intorno alle 7 del mattino di questa domenica 1 maggio. Da dove proveniva l’uomo visto che nei dintorni non sono state trovate automobili in panne? Era forse uscito dall’area di servizio? E, in quel caso, dove stava andando? A travolgerlo è stata un’unica vettura, oppure quella che s’è fermata era solo l’ultima di una serie? Sono solo alcuni degli interrogativi che ruotano attorno a questo caso ancora difficile da decifrare.