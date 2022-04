Sarezzo, morta la 73enne investita da uno scooter l’8 aprile

Sarezzo. Coinvolta in un incidente l’8 aprile scorso, è deceduta dopo 20 giorni di agonia. Non ce l’ha fatta Rosangela Guzza, 73 anni, investita in via Repubblica a Sarezzo da un motorino condotto da un 17enne.

Era stata ricoverata in gravi condizioni al Civile di Brescia dove aveva iniziato a riprendersi, quindi era stata trasferita alla clinica Maugeri di Lumezzane dove stava effettuando riabilitazione per recuperare i postumi dell’incidente in cui aveva rimediato anche la frattura del bacino.

Ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e la 73enne è spirata nella mattinata di giovedì.

Lascia marito e due figli. Il sinistro era avvenuto a pochi passa da casa della donna.