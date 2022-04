65enne di Cividate Camuno perde la vita a Riva di Solto

Brescia. Un incidente stradale avvenuto intorno alle 9,40 di domenica mattina sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo e probabilmente provocato da un malore (la ricostruzione è in corso da parte dei carabinieri di Clusone), è costato la vita a un uomo di 65 anni di Cividate Camuno.

Il fatto è avvenuto in via Fosca, località Zorzino nella parte alta di Riva di Solto, in provincia di Bergamo, dove l’uomo, che si trovava alla guida della sua Fiat Punto sulla quale viaggiava da solo, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada forse a causa di un improvviso malore.

Inutili i soccorsi degli operatori del 118: la vittima è deceduta sul colpo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.