Auto contro tir a Ceto, muore una ragazza di 21 anni

Ceto. Ennesimo incidente dalle tragiche conseguenze in Valcamonica. Nella giornata di oggi, lunedì 11 aprile, una ragazza di 21 anni è morta in seguito a un incidente frontale tra un’automobile e un Tir. Lo schianto è avvenuto a Ceto, lungo la strada statale 42, intorno alle 14,30. Per la giovane – alla guida della macchina – non c’è stato nulla da fare, è spirata sul colpo a causa delle ferite riportate nello schianto. Il camionista di 46 anni è stato, invece, trasferito in codice verde all’ospedale di Esine, a causa di un trauma al collo. Sul posto, insieme con l’ambulanza e un’auto medica, anche i vigili del fuoco e la Polstrada, che dovrà ricostruire la dinamica della tragedia.