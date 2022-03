Sangue sulla strada

San Gervasio, schianto all’alba: muore 20enne

L'incidente attorno alle 5 di venerdì. Ad entrare in collisione, per cause ancora in fase di accertamento, una vettura e un camion. Nulla da fare per il conducente dell'auto, ferito l'autotrasportatore.

(red.) Un ragazzo di circa 20 anni è deceduto alle prime luci dell’alba di venerdì 25 marzo in un tragico incidente stradale avvenuto a San Gervasio, nella Bassa Bresciana.

Il sinistro si è verificato attorno alle 5. Ancora al vaglio la dinamica del violento schianto tra la vettura a bordo della quale si trovava il ragazzo e un tir, che a seguito dell’impatto è finito fuori strada.

Per il conducente della vettura, ridotta ad un cumulo di lamiere e finita nei campi che costeggiano la strada, non c’è stato nulla da fare. Ferito il conducente del mezzo pesante.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Verolanuova e due squadre di vigili del fuoco da Brescia e Verolanuova.