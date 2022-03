Frontale di Marcheno, un duplice dramma familiare

(red.) E’ un duplice dramma quello che ha toccato due nuclei familiari: la tragedia per una vita spezzata, quella di Ferdinando Tanghetti, il 66enne di Bovegno morto nel frontale avvenuto giovedì mattina a Brozzo di Marcheno, nel bresciano, e che colpisce i familiari dell’uomo, fratelli e nipoti, e quello della famiglia del sindaco di Pezzaze Oliviero Gipponi, padre di Alessandro, il 38enne che ha causato il sinistro.

Il primo cittadino non si dà pace per l’accaduto, spiegando di avere incontrato i congiunti di Tanghetti per porgere le proprie condoglianze e le proprie scuse.

Gipponi è profondamente addolorato per l’accaduto, come riferisce Bresciaoggi, spiegando che il figlio è in trattamento per problemi legati all’abuso di alcol. Il 38enne, ricoverato al Civile per i traumi riportati, è risultato positivo all’alcol test effettuato a seguito dello schianto.

Il primo cittadino di Pezzaze parla di “vergogna” per quanto accaduto, riferendo anche che, pur essendosi accertato sulle condizioni di salute del figlio (che non sarebbe in pericolo di vita), non lo ha ancora sentito personalmente. Troppa la rabbia e lo sconforto per quando accaduto.

Una morte, quella di Tanghetti, che non era sposato e che non aveva figli e che era molto noto in paese, che Gipponi sente di “avere sulla coscienza per tutta la vita”. Il figlio Alessandro, piantonato in ospedale, è accusato di omicidio stradale.

La comunità di Bovegno potrà dare l’ultimo saluto a Ferdinando Tanghetti domenica 20 marzo alle 14 nella parrocchiale del paese.