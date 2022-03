Roccafranca, tamponamento a catena: perde la vita una 56enne

(red.) Ancora sangue sulle strade bresciane. Un gravissimo incidente, costato la vita ad una 56enne, Edvige Gandossi, di Comezzano Cizzago, si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 marzo a Roccafranca.

Il sinistro è avvenuto lungo la Sp 2, in direzione di Orzinuovi: in un tamponamento tra un furgoncino, un’auto e un altro furgone ad avere la peggio è stata la vettura della 56enne che è stata violentemente urtata dal mezzo che la seguiva e che, secondo le prime testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, viaggiava a velocità sostenuta. A seguito dell’impatto la vettura della donna si è schiantata contro il camioncino che la precedeva, ribaltandosi e finendo nel campo attiguo. Immediati i soccorsi che hanno trasferito la 56enne, in codice rosso, all’ospedale di Chiari, dove è però giunta già priva di vita.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale di Roccafranca e Castelcovati, i Vigili del Fuoco di Chiari e la Polizia Stradale di Brescia. Al vaglio la posizione del ragazzo classe 1989 che guidava il furgoncino che ha tamponato l’utilitaria della donna e che ha innescato il tamponamento a catena.