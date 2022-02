Schianto in A4, 39enne morto nell’impatto tra camion

(red.) Non ce l’ha fatta l’operaio 39enne di origini rumene residente a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, rimasto gravemente ferito nello schianto fra tre mezzi avvenuto nella mattinata di martedì 22 febbraio lungo l’autostrada A4, nella tratta bresciana tra Desenzano e Sirmione.

Nel tamponamento, avvenuto attorno alle 8 di mattina, ad avere la peggio il conducente del furgone che è rimasto schiacciato nell’impatto tra due mezzi pesanti.

L’uomo era stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia, dove è deceduto. Al momento dei soccorsi era in arresto cardiocircolatorio.

Il drammatico incidente è avvenuto all’altezza del km 245 della Milano-Venezia, in direzione del capoluogo meneghino.

Ferito anche un 45enne ivoriano che viaggiava con il collega deceduto e che ha riportato ferite gravi: ricoverato al nosocomio di Brescia non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un camionista di 36 anni di origini rumene, ricoverato in codice verde a Desenzano.

A seguito del sinistro si sono formate code lunghissime, che hanno raggiunto i 20 km, nel tratto compreso tra Peschiera e Desenzano. L’autostrada è rimasta chiusa per oltre un’ora, per consentire i rilievi e per la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria.

Sul posto la polizia stradale ed i vigili del fuoco, l’automedica, l’elisoccorso del 118 e due ambulanze della Croce Rossa di Rivoltella.