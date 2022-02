Brescia, morto il ciclista investito dall’autobus

(red.) Non ce l’ha fatta il ciclista 70enne finito contro un autobus nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio in via Arici a San Polo, in città.

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto contro il bus: l’uomo è stato sbalzato da sella ed è finito con il corpo contro il parabrezza del mezzo pubblico, che è andato in frantumi.

Soccorso e trasferito in codice rosso alla Poliambulanza, l’anziano è spirato poche dopo il ricovero.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Brescia: secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro il 70enne non si sarebbe accorto del bus di linea che stava sopraggiungendo, svoltando improvvisamente e venendo travolto.