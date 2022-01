Rezzato, tragedia sulla statale: cinque ragazzi perdono la vita nell’auto contro un pullman

(red.) Un terribile incidente stradale, verificatosi nella serata di sabato poco dopo le 22,30 sulla statale 45 bis nel territorio del comune di Rezzato, è costato la vita a cinque ragazzi giovanissimi, tutti abitanti in località della Valsabbia. Stando alla ricostruzione, i giovani si trovavano all’interno di una Volkswagen Polo che stava viaggiando in direzione della città quando, per cause in corso d’accertamento, la vettura è finita contro un pullman privo di passeggeri diretto dalla parte opposta, verso il lago di Garda.

Lo schianto è stato terribile e molto violento: l’utilitaria ne è uscita completamente distrutta e i cinque poveri giovani che vi si trovavano non hanno avuto scampo. Nessuno di loro è sopravvissuto. Tre delle vittime sono nate nel 2002, avevano quindi vent’anni: sono Dennis Guerra, residente a Sabbio Chiese; Imad El Harram, abitante a Preseglie e Imad Natiq di Pertica Bassa; Salah Natiq aveva invece 22 anni ed era di Vestone; Irene Sala di anni ne aveva solo 17.

Purtroppo i primi soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei cinque ragazzi.

Alla guida dell’autobus c’era un uomo di 58 anni che è rimasto lievemente ferito ed è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia.

Stando alle prime informazioni, potrebbe essere stata la vettura a invadere l’opposta corsia, ma la dinamica esatta della disgrazia è al vaglio delle autorità. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri di Brescia, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e della Locale di Rezzato, che hanno chiuso la strada per i rilievi e la rimozione dei veicoli.