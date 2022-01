Concesio, uomo muore travolto da un camion

(red.) Terribile incidente, nella mattinata di lunedì 17 gennaio, a Concesio, nel Bresciano.

Un uomo di 70 anni, le cui generalità non sono ancora note, è stato travolto ed ucciso sul colpo da un camion in piazza Primo Maggio. L’incidente si è verificato attorno alle 11.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che però, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro, sulla cui dinamica stanno effettuando gli accertamenti sia la polizia locale sia i carabinieri della locale stazione.