Schianto moto-auto a Toscolano, 16enne ferito gravemente

(red.) Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 gennaio, a Toscolano Maderno, paese sulla sponda bresciana del lago di Garda. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso in seguito a un sinistro avvenuto lungo via Cecina, nell’omonima frazione della cittadina gardesana. Il giovane, in sella a una moto, si è scontrato per circostanze al vaglio degli inquirenti con un’auto guidata da una donna. Ha riportato un trauma cranico, un trauma al volto e traumi a entrambi gli arti inferiori. Sul posto l’elisoccorso e un’ambulanza. I rilievi affidati alla polizia stradale.