Schianto a Darfo lungo la SS42, gravissima ragazza di 29 anni

(red.) Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 gennaio, a Darfo Boario Terme, lungo la SS42 in direzione Tonale. Intorno alle 16,50 c’è stato uno schianto tra un camion e un’automobile. Ad avere la peggio i due passeggeri del mezzo più piccolo. Il conducente, una ragazza di 29 anni (P.F. le sue iniziali), è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Sondalo. Ha riportato traumi multipli al torace e agli arti; è stata rinvenuta in arresto cardio circolatorio. Meno grave il passeggero, sempre di 29 anni (A.V. le sue iniziali), che è stato trasportato a Esine per un trauma toracico e a una gamba. Non grave l’autista del camion. Sul posto elisoccorso, due automediche, due ambulanze, VVF e Polizia Stradale.