Nel 2021 59 vittime della strada nel Bresciano

(red.) Sono 59 le vittime sulle strade bresciane nel 2021. Dati in calo rispetto agli anni precedenti, legati anche agli effetti della pandemia, le cui restrizioni hanno imposto limitazioni alla circolazione.

Ma non sono numeri che possono dare conforto: si tratta di vite spezzate, di affetti sottratti all’improvviso alle famiglie, di legami violentemente recisi.

A livello nazionale, gli incidenti mortali (1.238) e le vittime (1.313) sono aumentati rispettivamente del 15,5% e del 14,1% mentre gli incidenti con lesioni (26.022) e persone ferite (37.268) del 26,9% e del 25,7%. Una contabilità pesantissima, ancora lontana dall’obbiettivo dell’azzeramento della mortalità su strada.

A morire sulle strade del Bresciano sono persone giovani, la metà delle quali ha tra i 31 e i 55 anni, 14 gli under 30, i restanti si collocano nella fascia dai 65 e oltre.

Sono sei i pedoni uccisi sulla strada: tra le vittime, l’ultima, in ordine di tempo, Daniela Bertazzoli, travolta da una vettura sulla ex statale 469, nel tardo pomeriggio di venerdì 10 dicembre a Capriolo. Sulla stessa strada era stata investita ed uccisa una 13enne, Larissa David, investita da un furgone, mentre attraversava in prossimità delle strisce per recarsi a scuola. In via Tiumplina a Brescia ha perso la vita Mariangela Comparin, 57enne di Concesio, travolta da un camion che poi ha proseguito la sua corsa, e sul coinvolgimento del quale sono ancora in corso indagini della polizia locale di Brescia.

Tra i cosiddetti “utenti deboli della strada” (pedoni e ciclisti) anche Tullio Vidaletti, urtato e sbalzato dalla sella della sua bicicletta dopo l’urto con un Suv, avvenuto lo scorso 26 ottobre in via Chiappa. A suscitare vasto cordoglio la morte, a Rudiano, di Samuel Adu Yeboah, di 51 anni e Stephen di 13, padre e figlio di origini ghanesi, rimasti intrappolati nell’auto, ribaltatasi nella roggia, lo scorso 18 dicembre.

Tra i mezzi che sono stati maggiormente coinvolti in incidenti dall’esito fatale, le moto, quindi i camion ed i furgoni. Sette le vittime bresciane che hanno perso la vita mentre viaggiavano fuori provincia.