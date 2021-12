Schianto nel mantovano: muore 21enne, feriti due operai

(red.) Un’altra giovane vita spezzata sulla strada e due feriti gravi.

Vittima di uno spaventoso incidente avvenuto all’alba di lunedì 27 dicembre un ragazzo di 21 anni, Ismail Bouraya, che, con due colleghi, residenti nel bresciano, si stava recando a Chieti per lavoro.

Il sinistro è avvenuto alle 4,30 tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud.

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, il furgone su cui viaggiava Ismail, di origini marocchine, da poco trasferito stabilmente in Italia dove aveva abitato a Piamborno e lavorato per un’azienda di Darfo Boario Terme, ha tamponato un tir, finendo sotto le ruote del mezzo.

Per il 21enne che era alla guida non c’è stato nulla da fare: è rimasto schiacciato nell’abitacolo. Feriti i due colleghi, dipendenti come lui dell’Elettromeccanica Lombarda, un 40enne albanese e un 21enne del Gambia. Quest’ultimo è ricoverato in prognosi riservata; dimesso, invece, il 40enne.