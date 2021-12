Prevalle, schianto sulla 45bis, muore un 36enne

(red.) Mercoledì di sangue sulle strade nel bresciano: oltre all’incidente mortale avvenuto sulla A21 in cui ha perso la vita un autista 58enne di Verona, un’altra vittima si è registrata sulla Gardesana, all’altezza di Prevalle. A morire un 36enne di Casto, Mauro Pellegrini, travolto dal materiale che trasportava sul veicolo.

Ferito anche un 67enne che era alla guida di una Volvo.

L’incidente si è verificato attorno alle 14,30: il furgone della ditta di stampi di Vestone per la quale Pellegrini lavorava da tanti anni è stato centrato in pieno dalla vettura condanna dal 67enne che, secondo i primi accertamenti, avrebbe invaso la corsia opposta impattando frontalmente con il mezzo su cui si trovava il 36enne.

Il conducente dell’auto è rimasto illeso, ferite invece altre due persone che si trovavano sulla vettura.

Il 36enne di Casto è rimasto intrappolato tra le lamiere e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberarlo. Pellegrini è sempre rimasto cosciente e, dopo il primo soccorso ad opera dei volontari di Nuvolento, è stato trasferito in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia dove le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo.

Il 36enne è rimasto schiacciato dal carico che trasportava e che, a seguito dello schianto, è stato catapultato nella parte anteriore del mezzo.

Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale di Montichiari che ha anche diretto le operazioni di traffico successive all’impatto. Pesanti i disagi alla circolazione: la 45 Bis infatti è rimasta chiusa per ore, con lunghe file di auto incolonnate, in entrambi i sensi di marcia.