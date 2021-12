Orzinuovi, due uomini muoiono nell’auto finita nel fosso

(red.) Un gravissimo incidente stradale verificatosi nella prima serata di sabato sulla Sp 2, via Francesca, a Orzinuovi ha provocato la morte di due uomini, padre e figlio di origine straniera. La tragedia è accaduta poco prima delle 20, quando un’auto Honda con all’interno i due uomini si è ribaltata finendo nel fosso che fiancheggia la carreggiata.

Stando alla ricostruzione, l’auto prima ha sbandato e poi è finita contro il guard rail, forse a causa della nebbia che in quel momento gravava sulla zona. Pare che nell’incidente non siano coinvolte altre autovetture.

Il veicolo si è ribaltato cadendo nella roggia e i due occupanti sono rimasti intrappolati all’interno. Il padre, 50 anni, che era alla guida è morto sul colpo, mentre il figlio minorenne era ancora in vita all’arrivo degli operatori sanitari ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Chiari, dove purtroppo è spirato nonostante il tentativo di rianimazione. Sul posto, assieme alle ambulanze, i Vigili del Fuoco di Brescia e i carabinieri di Verolanuova.