Capriolo, è morta la 60enne investita da un’auto

(red.) E’ morta Daniela Bertazzoli, la 60enne investita a Capriolo (Brescia) nel tardo pomeriggio di venerdì 10 dicembre sulla ex statale 469, la strada che collega Capriolo a Paratico.

La donna stava attraversando la strada davanti al supermercato quando, per cause in corso d’accertamento, è stata travolta dall’auto, condotta da un 40enne di Capriolo, che è stato il primo a soccorrere la donna: il volontario soccorritore ha praticato lui stesso il massaggio cardiaco per 15 minuti prima dell’arrivo dei soccorsi. I sanitari hanno quindi continuato le manovre di salvataggio, quindi l’hanno caricata su un elicottero che l’ha trasportata d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio cittadino, dove è spirata poco dopo.

La 60enne è stata urtata e sbalzata di alcuni metri da una vettura che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. La dinamica è al vaglio della polizia: in quel punto non ci sono attraversamenti pedonali e l’area è scarsamente illuminata.

La 60enne, nubile e senza figli, originaria di Sarnico, nel 2014 si era trasferita a Capriolo da Corte Franca e aveva lavorato come collaboratrice scolastica.

Sulla stessa strada, lo scorso ottobre, era stata travolta ed uccisa da un camion la 13enne Larissa David, investita mentre attraversava la strada per andare a scuola.