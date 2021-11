Concesio, venerdì i funerali di Mariangela Comparin

(red.) E’ fissato per venerdì alle 15,30 a Sant’Andrea di Concesio (Brescia) l’ultimo addio a Mariangela Comparin, la 57enne travolta ed uccisa da un camion lunedì sera, in via Triumplina a Brescia.

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia locale di Brescia che avrebbe individuato il mezzo pesante che ha investito la donna. Si tratterebbe di un Tir che trasportava rottami, diretto a Milano. Il camion è stato posto sequestro. La targa dell’autoarticolato è stata ripresa dai portali portali di lettura targhe dei Comuni di Bovezzo e Nave: si tratterebbe del mezzo pesante che è stato ripreso mentre transitava sulla rotonda, negli stessi attimi del tragico sinistro.

Probabilmente l’autista non si è accorto di avere investito Mariangela, ed ha proseguito la sua corsa per latri 100 km. La procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.