Travolta in via Triumplina, camion sotto sequestro

(red.) Sarebbe stato identificato il camion che ha travolto ed ucciso Mariangela Comparin, la 57enne di Concesio, investita in via Triumplina lunedì 22 novembre attorno alle 17,20. Lo riferisce il quotidiano Bresciaoggi.

Gli agenti della polizia locale hanno posto sotto sequestro giudiziario un mezzo pesante. L’autotrasportatore non si sarebbe accorto di avere investito la donna, proseguendo la sua corsa. Le indagini sono in pieno svolgimento e c’è ancora il massimo riserbo sulla vicenda, stante le difficoltà di ricostruire la dinamica del drammatico investimento, avvenuto in un luogo molto trafficato e di particolare pericolosità per i pedoni.

La procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.