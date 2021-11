Tragedia in via Triumplina, donna muore investita da un camion

(red.) Tragico incidente stradale nel pomeriggio a Brescia. Intorno alle 17,30, una donna è morta dopo essere stata investita da un camion lungo via Triumplina. Inutile l’intervento dell’ambulanza e dell’auto medica; per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia locale, che ha gestito il traffico in attesa delle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.