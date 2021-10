Capriolo, muore in ospedale la ragazzina travolta dal camion

(red.) Tragedia per la comunità di Capriolo, in provincia di Brescia. E’, infatti deceduta in ospedale, a Bergamo, la 15enne di origine rumene travolta da un’autocisterna della Centrale del Latte lo scorso lunedì 11 ottobre. Si chiamava Larissa e frequentava l’Istituto tecnico a indirizzo turistico Einaudi a Chiari. La vittima era stata investita in via IV Novembre intorno alle 7 del mattino.

L’incidente era avvenuto a pochi metri da una rotatoria. le dinamiche dell’impatto non sono state ancora chiarite del tutto, ma, dalle prime testimonianze di chi ha assistito all’urto, pare che il mezzo pesante l’abbia trascinata per alcuni metri, facendo retromarcia. Le sue condizioni erano sembrate subito disperate. Tra i testimoni anche la madre della ragazza, che aveva assistito impotente al sinistro.