A4, tamponamento tra camion: c’è una vittima. Caos tra Ospitaletto e Bs Ovest

(red.) Dopo l’incidente mortale di ieri, giovedì 3 giugno, che ha tolto la vita a quattro residenti nel bresciano sui cinque che viaggiavano a bordo di un furgone sull’A21 nel piacentino, un’altra autostrada è stata teatro di un altrettanto grave incidente. Si parla dell’A4 dove, come comunica la società Autostrade per l’Italia, al momento, venerdì 4 giugno, il tratto è bloccato tra Ospitaletto e Brescia Ovest. In particolare, nella tarda mattinata si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti e purtroppo si è registrata una vittima. Autostrade comunica la chiusura degli ingressi in autostrada ai caselli di Ospitaletto, Rovato, Palazzolo e Ponte Oglio e tratto chiuso tra Seriate e Castegnato. Per chi fosse diretto verso Brescia provenendo da Milano l’entrata consigliata è quella di Brescia Ovest.