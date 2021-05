Non ce l’ha fatta la donna investita venerdì a Salò

(red.) Purtroppo non ce l’ha fatta la donna di 49 anni residente a Roè Volciano investita venerdì 28 maggio intorno alle 18 in via Zane a Salò. E’ infatti deceduta all’Ospedale Civile di Brescia, dov’era stata trasportata con l’elicottero arrivato da Bergamo.

Secondo la ricostruzione, la vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta dall’auto guidata da un 47enne. La corsa dei soccorsi purtroppo non è servita a salvarle la vita: è infatti spirata nelle scorse ore al nosocomio cittadino.