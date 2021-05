Padre e figlia di Travagliato vittime di un incidente nel Cremonese

(red.) Danilo e Chiara Ghitti, padre e figlia appassionati di motocicletta di 55 e 26 anni, residenti a Travagliato, sono rimasti vittime di un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina di sabato a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona.

Viaggiavano sulla stessa moto poco prima delle 11 e si trovavano sulla strada provinciale 27 quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con un’auto a un incrocio. Padre e figlia sono volati in un fossato a lato della rotabile.

Nell’urto, la moto dei Ghitti è finita nel corso d’acqua che scorre sotto la carreggiata: i due passeggeri sono stati sbalzati lontano e per loro non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Padre e figlia, appassionati di moto, viaggiavano spesso insieme. Danilo, originario di Iseo, aveva lavorato all’Alfa Acciai di Brescia.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale che è impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti, Danilo e Chiara, in sella alla loro moto, stavano percorrendo un tratto rettilineo della strada quando hanno urtato la macchina che stava sopraggiungendo al bivio per Cicognolo con a bordo padre e figlio di Casalmaggiore, di 59 e 19 anni. Il 59enne, che era alla guida, ha riportato contusioni a una mano ed è stato medicato sul posto. E’ risultato negativo al test dell’etilometro. Anche la vettura, dopo la scontro, ha rischiato di precipitare nella roggia sotto la strada, fermandosi in bilico sul ponte.