Montichiari, frontale auto-camion davanti l’aeroporto: muore 48enne

(red.) Questa mattina, martedì 27 aprile, si è verificato un tragico incidente stradale sulla provinciale 37 a Montichiari, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 7,15 quando, per cause da accertare, un’auto condotta da un 48enne e un camion guidato da un 52enne sono rimasti coinvolti in un frontale davanti all’aeroporto “Gabriele D’Annunzio”.

L’impatto è stato violentissimo e il conducente della vettura ha perso la vita sul colpo. L’allerta ai soccorsi è stata immediata facendo intervenire sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Ghedi, insieme agli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco.

Ma ogni tentativo di rianimazione per il 48enne si è rivelato inutile, mentre l’autotrasportatore è rimasto illeso. Proprio per consentire i soccorsi e ricostruire la dinamica – i due mezzi si muovevano in direzioni opposte l’uno rispetto all’altro – è stata disposta la chiusura della strada.