Travagliato, tragico frontale sulla sp19: una vittima e due feriti

(red.) Questa mattina all’alba, giovedì 15 aprile, si è verificato un tragico incidente stradale sulla provinciale 19 in territorio di Travagliato, nella bassa Franciacorta. Le informazioni sono ancora sommarie, ma sembra che intorno alle 6,30 un furgone e un’auto siano rimaste coinvolte, per motivi da accertare, in un frontale. La strada, tra l’altro, è circondata da una serie di reti da cantiere per i lavori in corso.

Il risultato dello scontro è di due uomini di 35 e 40 anni rimasti feriti e, purtroppo, di un 47enne che ha perso la vita. Sul posto gli altri automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare l’automedica e due ambulanze da Travagliato e Roncadelle, oltre alla Polizia stradale per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco.

I due feriti sono stati soccorsi in codice giallo, mentre per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. Il tratto di provinciale è stato chiuso alla circolazione stradale per consentire i rilievi, i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Il traffico viene deviato verso altre vie.