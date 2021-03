Corda Molle A21, maxi tamponamento a Flero: 72enne perde la vita

(red.) Nella prima serata di ieri, martedì 23 marzo, si è verificato un tragico incidente sul raccordo autostradale dell’A21 della Corda Molle tra Flero e Azzano Mella, lungo il percorso che da Castenedolo porta verso Ospitaletto, nel bresciano. E’ successo dopo le 19 nel momento in cui sette veicoli, per motivi da accertare, sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. E purtroppo uno degli autisti, il 72enne Andrea Vivian residente a Montichiari, nella bassa bresciana, ha perso la vita. Ad occuparsi dei rilievi sono gli agenti della Polizia stradale di Montichiari che hanno raggiunto il posto dopo aver ricevuto l’allerta dell’incidente che si era appena verificato.

Secondo una ricostruzione, i veicoli che transitavano nella stessa direzione verso Azzano Mella si sono scontrati tra loro e l’ultimo di questi sarebbe stato prima spinto e poi colpito da un’altra auto che stava arrivando nella stessa direzione e che ha fatto ribaltare proprio il mezzo alla guida del quale c’era il 72enne. L’allerta ai soccorsi è stata immediata, mobilitando sul posto un vasto schieramento tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, l’automedica e tre ambulanze da Dello e Flero. Purtroppo per il 72enne non c’è stato nulla da fare e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La necessità di garantire i soccorsi, insieme alla rimozione dei mezzi incidentati, ha spinto a chiudere la strada verso Ospitaletto così come gli svincoli verso Flero. Oltre alla vittima, ci sono altri coinvolti e che hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale oppure medicati sul posto. Si tratta di una 65enne portata all’ospedale Civile di Brescia che versa in condizioni più gravi, ma non in pericolo di vita e altri di 24, 28, 32, 37 e 66 anni trasportati tra il Civile e la Poliambulanza. Altri due, invece, sono stati assistiti sul posto. Fino alla tarda serata la strada interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico, deviando la circolazione su altre vie.