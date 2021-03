Morto in incidente in galleria sulla Sebina, chi era la vittima 50enne

(red.) Si chiamava Valerio Zeziola, 50enne di Angolo Terme, l’uomo che ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 22 marzo, nel tragico incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Pianzolle, sulla provinciale Sebina tra Iseo e Sulzano, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. L’impatto frontale, ricostruito dalla Polizia Stradale di Iseo, è stato decisivo nel togliere la vita al 50enne.

Secondo quanto è stato appurato, proprio lui avrebbe all’improvviso sbandato con la sua Volkswagen Beetle verso la corsia opposta, forse per un malore o un colpo di sonno, quando dall’altro senso stava arrivando un mezzo pesante che trasportava mangimi. L’autista di quest’ultimo ha provato in ogni modo a evitare il colpo, ma è stato inutile.

Per garantire i soccorsi e ricostruire la dinamica, la provinciale è rimasta chiusa al traffico per tre ore, deviando la circolazione verso la vecchia litoranea. Per il 50enne non c’era ormai più nulla da fare e la sua salma è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale di Iseo. L’uomo, che aveva lavorato come panettiere e in questo periodo con lavori saltuari, lascia la compagna, due fratelli e una sorella.