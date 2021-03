Schianto in galleria a Sulzano, muore un automobilista

(red.) Grave incidente mortale, nel primo pomeriggio di questo lunedì 22 marzo, a Sulzano, sul lago d’Iseo, all’interno la galleria Pianzole sulla Superstrada 510.

Un’automobile stava viaggiando in direzione Valcamonica. Per circostanze al vaglio degli inquirenti, la vettura ha sbandato occupando l’opposta corsia di marcia, proprio mentre un secondo veicolo – un grosso camion carico di mangimi – stava sopraggiungendo.

La corsia era vuota ed è stato quindi escluso un sorpasso azzardato. Più probabile un malore o un colpo di sonno. L’impatto tra i due mezzi, tremendo, non ha lasciato scampo all’automobilista 50enne, che è spirato sul colpo a causa dello schianto. La strada è stata chiusa per qualche ora (con uscita obbligatoria a Iseo per chi viaggiava verso la Valcamonica) per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.