Frontale auto-camion a Pian Camuno: 71enne perde la vita

(red.) Schianto mortale intorno alle 16 del pomeriggio di questo giovedì 18 febbraio in Valle Camonica sulla Statale 42 a Piancamuno. Per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri un’auto e un camion si sono scontrati e un uomo di 71 anni è morto sul colpo.

La vettura e il Tir procedevano in direzioni opposte di marcia lungo la Statale 42 quando, in prossimità dello svincolo che conduce a Piancamuno, sono entrati in collisione. Il 71enne che ha perso la vita era il conducente della macchina. A causa dell’impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura e per liberarlo dai rottami dell’auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Quando l’anziano è stato estratto dalle lamiere, per lui non c’era purtroppo più niente da fare. Inutili i soccorsi, arrivati sul posto anche con l’elicottero decollato da Bergamo.

Sul luogo dello schianto, insieme con i vigili del fuoco e i sanitari, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Breno.