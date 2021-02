Comezzano, auto fuori strada contro albero e in roggia: morto 28enne

(red.) Nella prima serata di ieri, lunedì 15 febbraio, si è verificato un tragico incidente stradale sulla provinciale 20 in territorio di Comezzano Cizzago, nella bassa bresciana. Un ragazzo di 28 anni, Andrea Olmi il nome della vittima, era alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta e in quei minuti, poco prima delle 20,30, stava percorrendo la carreggiata in direzione di Rudiano per andare a trovare degli amici in quelle poche ore disponibili prima che scattasse il coprifuoco.

Ma a un certo punto, non è chiaro se per un malore o una distrazione, il giovane ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada e colpendo uno degli alberi lungo la via, per poi finire ribaltata nella roggia accanto alla stessa strada. Un testimone che ha notato la vettura ruote all’aria ha subito allertato i soccorsi facendo intervenire sul posto l’automedica da Bergamo e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco da Brescia e Chiari e anche la Polizia stradale di Iseo. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo il corpo del 28enne, ma per lui ormai non c’era più nulla da fare e non sarebbe servito nemmeno il trasferimento a sirene spiegate in ospedale.

Ad accorgersi di quanto successo sono stati anche gli stessi amici del giovane che, non vedendolo presentarsi, hanno percorso quella strada e non hanno potuto fare altro che imbattersi nella tragedia sotto i loro occhi. Le forze dell’ordine, raccogliendo i rilievi, hanno anche ricostruito il fatto che nell’incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo. Per la comunità di Comezzano è uno shock di fronte alla morte di un giovane che era conosciuto anche all’oratorio. Lascia i genitori e una sorella.