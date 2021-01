Darfo, muore nell’auto in fiamme dopo il fuori strada. Chi era la vittima

(red.) Si chiamava Giorgio Rossi, di 54 anni, la vittima dell’uscita di strada in auto, poi in preda alle fiamme, avvenuta nella tarda serata di sabato 23 gennaio sulla statale 42 a Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano. L’uomo, originario di Saviore ma residente a Rogno con la moglie e due figli, era alla guida della sua Megane Scenic quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo. Così è finito dritto contro il guardrail di protezione all’altezza dello svincolo per Darfo e quindi al di sotto dove l’auto è andata a fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Edolo e Brescia, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Pisogne, mentre l’Anas, gestore della strada, si è occupata della messa in sicurezza prima di riaprire la carreggiata a notte inoltrata. L’auto, poi recuperata, è stata posta sotto sequestro, mentre i resti della vittima sono stati ricomposti alla camera mortuaria dell’ospedale di Esine.