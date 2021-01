Berzo Inferiore, perde il controllo e in frontale con camion: muore 69enne

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 gennaio, un uomo di 69 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo un rettilineo sulla provinciale 8 in territorio di Berzo Inferiore, in Valcamonica, nel bresciano. Felice Castelnovi, questo il nome della vittima, residente proprio a Berzo, intorno alle 18 stava tornando a casa probabilmente dopo aver fatto visita ad alcuni amici a Bienno.

Era alla guida della sua Suzuki Vitara quando, forse per un malore o a causa dell’asfalto reso viscido dal ghiaccio, ha perso il controllo del veicolo. Così facendo ha invaso la corsia opposta nel momento in cui dal senso opposto stava arrivando un camion di una ditta di Bienno. Nonostante il mezzo pesante andasse a velocità ridotta, l’impatto è stato inevitabile. A causa dello scontro, la vettura del 69enne è andata in testa coda e per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, sono giunte l’automedica, un’ambulanza da Darfo Boario Terme e i vigili del fuoco, oltre alla Polizia stradale, mentre per l’uomo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. In pensione da qualche tempo, non era sposato e lascia il fratello e i nipoti. Era conosciuto in paese per aver fatto parte del coro Rupe di Santo Stefano di Cividate Camuno.