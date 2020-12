Schianto in Inghilterra, muore 49enne originario di Sirmione

(red.) Un gravissimo incidente stradale è stato fatale per un dirigente alberghiero originario di Colombare di Sirmione, trasferitosi da oltre vent’anni in Gran Bretagna dove risiedeva a Great Yarmouth. La vittima è il 49enne Mauro Samarani e ha perso la vita domenica 20 dicembre per un grave incidente stradale avvenuto nel Norfolk sulla strada statale A47 tra Birmingham a Lowestof.

Samarani, che molti ricordano nella cittadina gardesana, lascia nel Bresciano gli anziani genitori Adrana e Francesco, trasferitisi a Calcinato dopo aver lavorato a lungo all’Hotel Terme di Sirmione.

Lo schianto si è verificato attorno alle 17 di domenica. Samarani – che aveva la passione per il modellismo e suonava il flauto traverso – era al volante della sua Volkswagen Passat sulla A47 tra il bivio di Halvergate e la rotonda di Runham, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia inglese si è verificato lo scontro con una Vauxall Astra con a bordo due donne anziane.

Nell’impatto violentissimo, sia Samarani sia la donna che guidava l’auto inglese sono deceduti sul colpo. Grave la passeggera che è stata trasportata al Norfolk and Norwich University Hospital. La zona della A47 interessata all’incidente – che si trova a circa tre ore di distanza da Londra, verso Nord-Est – è rimasta chiusa al traffico per i rilievi fino a notte inoltrata.