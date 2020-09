Montichiari, perde la vita nell’auto ribaltata in un campo

(red.) Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di questo venerdì 25 settembre a Montichiari. Una donna di 57 anni che si trovava alla guida di un’utilitaria ha perso il controllo del veicolo mentre stava percorrendo viale Europa. L’automobile è uscita di strada e si è ribaltata in un campo che costeggia la carreggiata.

Purtroppo la donna non è sopravvissuta allo schianto, nonostante sul posto siano intervenuti i soccorsi sanitari che hanno tentato di salvarle la vita, in vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.

Le cause dell’incidente, verificatosi intorno alle 14,30, sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine ma, stando alle informazioni a disposizione, non sembra siano coinvolti altri veicoli.