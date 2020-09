Frontale a Padenghe, la vittima è una donna

(red.) E’ costato la vita a una donna il gravissimo incidente stradale verificatosi intorno alle 21 della sera di sabato 12 settembre all’ingresso del territorio del comune di Padenghe sulla strada provinciale 4 che collega la località gardesana con Bedizzole.

Una Citroen C3 e una Volvo station vagon si sono scontrate frontalmente per cause sulle quali sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Salò, che sono intervenuti insieme con i Vigili del Fuoco.

Ad avere la peggio è stata l’utilitaria della vittima, che si è capovolta sull’asfalto dopo essere stata sventrata dall’urto. Per la donna che si trovava al volante, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.

Gravi ferite per l’uomo di 35 anni che guidava la Volvo: è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso e le sue condizioni sono preoccupanti.