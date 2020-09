Desenzano, frontale tra auto e camion in tangenziale: muore 25enne

(red.) Si è verificato alle 11 del mattino di questo martedì 8 settembre il tragico incidente stradale che è costato la vita a un 25enne residente a Caserta.

Lo scontro è avvenuto sulla provinciale 11 del lago di Garda, in territorio di Desenzano tra Lugana e Sirmione, nel bresciano. Nei pressi dello svincolo verso Desenzano, Sirmione e San Martino della Battaglia, un camion e un’auto sono rimasti coinvolti in un frontale che ha praticamnente distrutto la Lancia Ypsilon guidata dalla vittima.

Al volante dell’autoarticolato con un carico di lamine di ferro c’era un 38enne di Iseo, che è stato ricoverato sotto choc all’ospedale di Desenzano.

Stando alla prima ricostruzione sembra che l’utilitaria procedesse in direzione Verona e abbia invaso la corsia opposta. Il camion avrebbe tentato di schivare l’impatto buttandosi addirittura in un vigneto che fiancheggia la strada, ma senza riuscire a evitare lo scontro. Il 25enne è morto sul colpo.

Subito sono scattati i soccorsi, facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza da Calvisano, i Vigili del Fuoco e anche l’elicottero decollato da Brescia. La Polizia stradale si è occupata della ricostruzione della dinamica.

Per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare dopo il devastante impatto contro il mezzo pesante. La tangenziale è stata chiusa al traffico, deviando la circolazione sulle vie limitrofe, e ne è stata disposta la chiusura anche per parte del pomerigio per consentire il recupero del carico del camion.